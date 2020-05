Campeonato sérvio regressa a 30 de maio

O campeonato de futebol da Sérvia vai regressar em 30 de maio, data a partir da qual se disputam as quatros jornadas em falta da fase regular, mas sem que existam os play-off de campeão e manutenção.

"Foi decidido que as quatro últimas jornadas da época serão disputadas, sem que se disputem 'play-offs' e 'play-outs'", indicou a Federação sérvia de futebol (FSS), em comunicado publicado na sua página oficial.

A Federação também avançou com um calendário para as jornadas em falta, da 27.ª à 30.ª, que decorrerão entre 30 de maio e 24 de junho, enquanto a Taça da Sérvia terá os quartos de final, meias-finais e final em 03, 10 e 24 de junho.

O comunicado não indica se os jogos serão abertos aos espetadores, mas as autoridades sérvias já afirmaram que se mantêm as restrições a agrupamentos com mais de duas pessoas, o que leva a entender que os encontros serão à porta fechada.

A Sérvia suspendeu o seu campeonato de futebol à 26.ª ronda, em 14 de março, devido à pandemia do novo coronavírus, que uma semana antes já tinha parado algumas das principais ligas na Europa, entre as quais a portuguesa.

O campeonato sérvio decorre habitualmente em 30 jornadas com uma fase regular, após a qual os oito primeiros disputam a fase de campeão e os oito restantes, num total de 16, a manutenção no escalão principal.

Na Sérvia jogam os futebolistas portugueses Tomané (Estrela Vermelha) e Andrezinho (Spartak Subotica).

