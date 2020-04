Canal argentino escreveu carta a Götze: «Marcaste-nos o golo mais triste do Mundo»

Com os campeonatos parados, as televisões de todo o mundo utilizam este período para recuperar alguns jogos históricos, mas nem sempre as memórias que são recuperadas são as mais positivas. Como o caso deste domingo da argentina TyC Sports, que esta tarde decidiu recordar a final do Mundial'2014, perdida pela seleção das pampas diante da Alemanha, numa partida resolvida por golo de Mario Götze, aos 112 minutos.





Ora, para lá de ter durante o dia feito várias publicações alusivas ao jogo, o canal argentino decidiu até escrever uma carta ao atual médio do Borussia Dortmund, na qual deixa bem claro que aquele encontro do Maracanã, disputado há quase seis anos, ainda está bem vivo na memória dos argentinos."Hoje repetimos a final do Mundial'2004 e obviamente que nos lembramos do teu nome. Antes de mais, queremos dizer-te que nada temos contra ti e algumas vezes até desfrutamos ao ver-te jogar. Mas esta carta é para outra coisa, é para te contar um pouco daquilo que nos tiraste", pode ler-se inicialmente na carta, assinada pelo diretor de conteúdos do canal argentino."Sabes o mal que nos fizeste ao acertar aquela bola aos 112 minutos da final? Sabes o que significaria para nós sermos campeões no Maracanã? Seria uma vitória eterna no clássico contra o Brasil, mesmo que eles depois ganhassem 20 Mundiais a mais e nós nenhum. Consegues imaginar a vontade que temos todos, o Messi, nós e todos os que amam futebol, que La Pulga seja campeão mundial pela Argentina? Não sabes nada e talvez não entendas, mas marcaste-nos o golo mais triste do mundo", acrescenta a mesma missiva.Lembre-se que nessa final a Alemanha venceu por 1-0, num Mundial disputado no Brasil no qual a canarinha foi goleada nas meias-finais com estrondo pela turma germânica, por 7-1.