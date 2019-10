Candidato à presidência do Boca Juniors inspira-se em Jesus e sonha com José Mourinho

O fenómeno de Jorge Jesus no Flamengo parece ter 'acordado' os sul-americanos para os treinadores europeus, os portugueses em particular. É que, segundo adiantou esta quinta-feira o jornalista Fernando Czyz na emissora argentina TNT Sports, um dos candidatos à presidência do Boca Juniors estará a ponderar seriamente avançar de forma decidida para uma 'fórmula' similar à que foi produzida pelos brasileiros, tentando levar para Buenos Aires um técnico europeu. E a primeira aposta é tudo menos... pouco ambiciosa.





"Há um candidato a presidente do Boca Juniors que vê no modelo do Flamengo, que trouxe um técnico europeu, e o analisa como uma opção. Procuraram, pensar e até sondaram o mercado para trazer um treinador estrangeiro. Desse lado chegaram até a contactar com a equipa de representação de José Mourinho", declarou o jornalista no programa "Primera Tapa", que mesmo assim não revelou de quem se trata o candidato em causa.Lembre-se que nas últimas semanas o nome de José Mourinho foi apontado aos mais diversos clubes europeus, desde Borussia Dortmund Real Madrid ou Tottenham