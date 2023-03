Candidato à presidência do Boca Juniors promete estádio com lotação para mais de 100 mil adeptos

O Boca Juniors poderá muito em breve ter o segundo maior estádio do Mundo, apenas atrás do enorme Estádio Primeiro de Maio Rungrado, em Pyongyang, que tem lotação para uns surreais 114 mil adeptos. Pelo menos é essa a promessa e vontade de Jorge Amor Ameal, candidato a presidente do clube nas eleições deste ano, que nas últimas semanas colocou como uma das suas bandeiras um projeto para construir um novo reduto, com lotação acima dos 100 mil espectadores.A ideia segundo o candidato à presidência dos xeneize passa por dar mais oportunidades aos mais de 300 mil sócios de ver os jogos da sua equipa, algo que se torna complicado tendo em conta que a Bombonera tem 'apenas' lotação para 59 mil espectadores. O recinto seria construído totalmente de raiz, numa área de 12 hectares na Isla Demarchi, a somente dez quarteirões do atual reduto histórico do clube, com o nome de Bombonera 360."Estamos no único lugar onde podemos fazer uma nova Bombonera, com capacidade para mais de 100 mil sócios. Em meados de abril vamos apresentar imagens do nosso projeto, para que ninguém tenha dúvidas de que podemos ter o melhor e maior estádio do continente", disse Reale, segundo a TyC Sports.Note-se que a ideia do candidato à presidência do Boca passa também por permitir que este novo estádio seja um trunfo da candidatura sul-americana ao Mundial'2030, juntamente com Uruguai, Paraguai e Chile, numa luta na qual entra também a proposta ibérica e ucraniana.Quanto à atual Bombonera, a proposta passa por preservar o estádio, como uma espécie de monumento do bairro e do futebol argentino, passando apenas a ser palco de jogos de futebol feminino, camadas jovens e ainda encontros especiais.