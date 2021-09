Cannavaro deixa comando técnico do Guangzhou Evergrande

Fabio Cannavaro terminou a ligação ao Guangzhou Evergrande, de acordo com o portal chinês 'sohu.com'. A saída do técnico italiano deverá ser oficializada nas próximas horas e surge como resultado dos problemas financeiros que o emblema atravessa, provocados pela crise do Evergrande Group, a empresa-mãe do clube.





O técnico, de 48 anos, chegou ao clube em 2017 e tinha intenções de cumprir o contrato até 2022. Cannavaro viajaria esta quinta-feira para China, de forma a iniciar a preparação para a disputa da 2.ª fase do campeonato, mas foi informado pelos dirigentes da intenção do clube em libertá-lo no imediato. Além do treinador, os jogadores brasileiros Alan, Aloísio, Elkeson, Fernandinho e Ricardo Goulart também deverão deixar o clube.

Refira-se que nos últimos anos o Guangzhou Evergrande tem dominado o futebol chinês, com oito títulos nacionais conquistados - sete de forma consecutiva, entre 2011.