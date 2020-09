Cânticos proibidos e distância social obrigatória: o modelo para o regresso do público no Japão

O Estádio Saitama recebeu, este sábado, o encontro entre o Urawa e Yokohama, partida a contar para a 19.ª jornada da prova, que terminou com um triunfo da formação visitante por 0-2. Presentes no Estádio Saitama estiveram 7000 adeptos - apesar da capacidade máxima ser de 63 mil -, num encontro marcado pelo... silêncio.

O código de conduta aplicado pelo governo japonês e pela Liga tendo em vista o regresso de público aos recintos desportivos não permite aos adeptos das equipas qualquer ato suspeito de dispersar partículas de saliva no ar. Gritos, cânticos, assobiar com os dedos, usar megafones ou agarrar a pessoa mais próxima são algumas das restrições aplicada, sendo apenas possível apoiar as equipas através de palmas, cartazes e bandeiras e foi dessa forma que os adeptos se comportaram este sábado.

À entrada dos recintos, todos os adeptos tiveram obrigatoriamente de desinfetar as mãos com álcool gel, medir a temperatura corporal, ser portador de máscara de proteção individual e ainda disponibilizar alguns dos seus dados de saúde pessoais nos dias antecedentes à data do evento em causa.

Estas medidas, aplicadas pela Liga em conjuntos com os clubes japoneses, têm como principal objetivo vir a aumentar, gradualmente, o número de adeptos que poderão assistir aos eventos desportivo até no máximo 50 por cento.