Cão 'persegue' iguana em jogo na Argentina

O Newell's Old Boys realizou esta quinta-feira um jogo particular frente ao Central Córdoba e venceu por 3-0 com um hat-trick do avançado Luís Leal. Ainda assim, o encontro de preparação não foi destaque pelos três golos do antigo jogador de várias equipas portuguesas (Cova Piedade, Atlético, Moreirense, Estoril, União Leiria ou Belenenses), mas sim por causa de uma visita... inesperada.

É que a partida ficou marcada por um momento insólito quando um cão e uma iguana invadiram o relvado do centro de treinos do emblema da cidade de Rosário, atual 7.º classificado do campeonato argentino, o que obrigou a uma interrupção do encontro durante alguns minutos.

Através da conta oficial do Twitter, o Newell's partilhou o momento com uma fotografia onde pode ver-se a 'perseguição' do cão à iguana, sob o olhar atento de Luís Leal e a expressão sorridente do árbitro da partida.