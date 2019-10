Capello e a tentativa de contratar Messi: «Perguntei ao Rijkaard se podia emprestá-lo»

Fábio Capello, antigo treinador da Juventus, marcou presença no duelo entre o Barcelona e o Inter Milão , na terça-feira, para a Liga dos Campeões, onde o astro argentino voltou a ser decisivo para que os 'culé' conseguissem o triunfo (2-1) e, em entrevista à 'Sky Sports Italia', lembrou a altura em que tentou contratar Lionel Messi quando o argentino tinha apenas 16 anos de idade."A primeira vez que eu vi Messi a jogar ao vivo foi quando ele ainda tinha 16 anos, no Troféu Joan Gamper", afirmou, revelando a conversa que teve com Rijkaard, na altura treinador dos 'blaugrana', sobre a tentativa em contratar Messi: "Quando ele entrou no relvado deixou os adeptos todos em êxtase. Fui ter com o Rijkaard e perguntei-lhe se ele poderia emprestá-lo à Juventus. Na altura eles tinham um problema com os três jogadores que não eram europeus, que poderiam ter de transferi-los, mas ele disse-me que estavam à procura de uma forma de colocá-lo na equipa".A verdade é que Lionel Messi permaneceu em Barcelona e de lá nunca mais saiu. Pelos 'blaugrana' Lionel Messi já venceu dez títulos europeus (4 Ligas dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes e 3 Supertaças Europeias) e mais de 20 títulos nacionais (10 Campeonatos espanhóis, 6 Taças do Rei de Espanha e 8 Supertaças de Espanha).