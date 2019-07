Desaparecida desde sábado, depois de se ter atirado à água no lago de Como, em Itália, a internacional suíça Florijana Ismaili foi esta terça-feira encontrada sem vida a 204 metros de profundidade pelas autoridades italianas. Capitã do Young Boys, Ismaili tinha 24 anos.

De acordo com o 'Corriere della Sera', o trágico desaparecimento da jogadora aconteceu na manhã de domingo, quando a internacional suíça e uma colega de equipa decidiram alugar um barco insuflável para passear no lago. Segundo os relatos feitos, Ismaili ter-se-á lançado à água a determinado momento, para não mais voltar à tona.Imediatamente mobilizadas para o local, as autoridades fizeram uso de mergulhadores numa primeira fase, mas como estes apenas podiam mergulhar até aos 50 metros acabaram por colocar em ação um veículo autónomo que pode superar os 200 metros. Foi aí que o corpo da jogadora acabou por ser detetado.