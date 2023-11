Cardiologista de ganês que morreu em campo revela: «Faleceu como consequência de uma decisão pessoal»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por KFEgnatia (@egnatia.al)

Chocou o mundo a notícia do fim de semana da morte do ganês Raphael Dwamena , aos 28 anos, durante o jogo do Egnatia Rrogozhinë com o Partizani Tirana, e agora são conhecidos factos ainda mais surpreendentes a propósito do trágico falecimento do internacional ganês. Mais concretamente por conta da decisão do malogrado jogador, que apesar de ter problemas cardíacos de forma regular (já tinha colapsado em campo várias vezes no passado) decidiu recentemente retirar o desfibrilador que tinha implantado e que o ia mantendo a salvo dos problemas cardíacos dos quais padecia.A revelação foi feita por Antonio Asso, o cardiologista que o acompanhou e que foi responsável pela colocação do aparelho em 2019, numa carta aberta ao jornal 'El Heraldo'. Nessa missiva, o especialista revela como conheceu o jogador, que na altura jogava no Saragoça, e detalha a forma como soube da decisão em retirar o aparelho, apesar do risco que corria."O Raphael era um grande rapaz, nobre e com olhar limpo, sem ares de estrela. Depositou toda a sua confiança em nós. Depois do implante do desfibrilador saiu de Espanha. Por vezes pedia-me conselhos de forma pontual, que eu respondia de bom grado, mesmo que tivesse a noção de que ele não prestava atenção. Estava empenhado em seguir a sua carreira profissional acima de tudo e acabei por perder a esperança de ter influência nas suas decisões. Há dois anos disseram-me que o desfibrilador lhe tinha salvo a vida após uma arritmia maligna que foi corretamente tratada de forma automática pelo dispositivo. Posteriormente perdemos contacto. Há um ano soube pela imprensa que tinha solicitado a retirada do desfibrilador que nós colocámos e que o tinha retirado, creio que na Suíça. Já era tarde, a sua decisão era irrevogável e colocava toda a responsabilidade em si mesmo e na vontade no Deus no qual acreditava. Desde esse momento percebi que aconteceria uma tragédia, que no sábado se acabou por consomar num relvado na Albânia. Morreu como consequência de uma respeitável decisão pessoal, mas continuaria vivo se não tivesse retirado o desfibrilador", escreve o cardiologista, que finaliza a sua missiva com uma mensagem clara."Às vezes as notícias são confusas e convém clarificar a situação pelos milhares de pacientes que usam um desfibrilador e confiam na segurança que lhes dá. Não morreu uma pessoa com um desfibrilador, mas sim alguém que não o tinha. Descansa em paz Raphael Dwamena."