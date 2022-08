Carlos Alcaraz trava Pedro Caixinha na Argentina

Pedro Caixinha continua sem vencer no campeonato argentino. O Talleres empatou (1-1) pela terceira vez consecutiva, desta vez na receção ao Racing, e já leva cinco jogos sem vencer na competição, ocupando um incómodo 24º lugar (entre 28 equipas). Carlos Alcaraz, jovem médio que tem sido apontado ao FC Porto, inaugurou o marcador (37’) a favor da turma de Avellaneda, mas Valoyes, de penálti (49’) voltou a igualar o resultado. O próximo desafio da equipa do técnico português é no sábado (dia 3), fora de casa, diante do Rosario Central.