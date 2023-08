Carlos Borges faz a estreia pelo Ajax

Resgatado pelo Ajax ao Manchester City a troco de 14 milhões de euros, Carlos Borges teve ontem a primeira oportunidade para mostrar serviço pela equipa de Amesterdão. O jovem avançado português entrou aos 77' na derrota (1-3) no terreno do Borussia Dortmund. Francisco Conceição não foi convocado. O Ajax fechou a pré-época com três derrotas, duas vitórias e um empate. Estreia-se no campeonato, no sábado, frente ao Heracles.