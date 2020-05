Carlos Cachada campeão nacional pelos sub-23 do Al-Duhail

A equipa de sub-23 do Al-Duhail, no Qatar, orientada pelo treinador português Carlos Cachada, sagrou-se campeã nacional ao fim de 16 jogos (14 vitórias, um empate e uma derrota), após o término da prova devido ao surto de Covid-19.





Em mensagem, a direção do clube qatari salientou o "nível técnico especial sob a orientação do treinador português, que se mostrou à sua imagem na primeira época com a equipa", nesta que é a primeira experiência do técnico luso como treinador principal.Carlos Cachada que iniciou a sua carreira enquanto treinador de futebol no União de Leiria, tendo posteriormente representado também o Vitória de Setúbal. No estrangeiro, Cachada teve a sua primeira experiência em 2012, ao serviço dos turcos do Istanbul Basaksehir FK, onde integrou a equipa técnica de Carlos Carvalhal.No ano seguinte, mudou-se para Inglaterra, onde onde durante cinco temporadas disputou o Championship e a Premier League, como adjunto do treinador espanhol Aitor Karanka.