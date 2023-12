Carlos Carvalhal estreia-se a vencer na Liga grega

Depois de se ter estreado no banco do Olympiacos com uma goleada, por 5-2, na fase de grupos da Liga Europa, Carlos Carvalhal somou esta segunda-feira a segunda vitória consecutiva como treinador dos helénicos, agora para o campeonato. A turma liderada pelo treinador português venceu o Panserraikos, fora de portas, por 1-0, no jogo que encerrou a ronda 14 da Liga grega.

Com este resultado, o Olympiacos 'colou-se' ao Panathinaikos e AEK Atenas - que nesta jornada desperdiçaram pontos -, todos com 31 pontos, no 2.º lugar. Na liderança, segue o PAOK, com 32 pontos.