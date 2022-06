Carlos Carvalhal já fala como treinador do Al-Wahda: «É um grande desafio»

Carlos Carvalhal foi esta quarta-feira anunciado como o novo treinador do Al-Wahda e já falou com as cores do clube dos Emirados Árabes Unidos."É um dia muito especial e estou bastante feliz por aqui estar. Quatro anos depois volto a treinar no estrangeiro. Tive em mãos várias propostas, mas nenhuma ficou tão próxima do equilíbrio desportivo e financeiro como a que o Al Wahda me apresentou. E este foi, de facto, o clube que mais nos agarrou pelo braço, que mais nos desejou e tudo fez para nos contratar", garantiu o treinador, de 56 anos, qu deixou o Sp. Braga há poucas semanas."É um grande desafio, queremos estar à altura dos objetivos do Al Wahda. Agradeço ao presidente e a toda a gente do clube pela forma como já fomos acolhidos. Estamos muito ansiosos por começar este caminho", frisou Carvalhal.