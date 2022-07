Carlos Fangueiro cumpre castigo

Se as atenções estão concentradas na estreia oficial de Jorge Jesus ao comando do Fenerbahçe – os turcos defrontam amanhã o Dínamo Kiev, em Lodz (Polónia), casa emprestada dos ucranianos –, hoje já há um treinador português em ação na 1ª mão da 2ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões: Carlos Fangueiro e o seu Dudelange visitam os arménios do Pyunik. Ainda assim, o técnico de 45 anos não poderá estar no banco, pois vai cumprir castigo na sequência da expulsão na eliminatória anterior.

Para amanhã, além de Jesus, fica também a estreia do Olympiacos, de Pedro Martins, na edição deste ano da Champions.