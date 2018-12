Carlos Freitas conclui curso de diretor desportivo em Itália

Carlos Freitas, diretor desportivo da Fiorentina, completou esta quinta-feira o curso de diretor desportivo, que foi ministrado no 'Centro Tecnico Federale di Coverciano', casa das seleções italianas, situado em Florença, na companhia de vários homens-fortes do calcio.O team manager da Roma, Morgan de Sanctis, foi galardoado com honra e o aluno mais brilhante, com pontuação máxima, foi Vincenzo Vergine, diretor de formação da Fiorentina e colega de Carlos Freitas.Leonardo (diretor-geral do Milan), Rolando Bianchi e Cristian Zaccardo (antigos internacionais italianos) e Gennaro Volpee (antigo avançado italiano), entre outros, cumpriram as 144 horas de duração do curso, antes da apresentação da tese.