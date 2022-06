Carlos Freitas no RFC Seraing

Carlos Freitas foi ontem apresentado como novo diretor-desportivo do RFC Seraing, clube do principal escalão do futebol belga. Aos 55 anos, o dirigente regressa ao ativo depois de passagens pelo Sporting (2006-2008 e 2010-2013), Sp. Braga, Panathinaikos, Metz, Fiorentina e V. Guimarães. Carlos Freitas deixou os vimaranenses em março de 2021 devido a problemas de saúde. Na Bélgica, vai tentar evitar a descida do clube, algo que só foi assegurado na temporada que findou após triunfo no playoff de despromoção diante do RWD Molenbeek.