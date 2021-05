Carlos Gonçalves: «A UEFA tem de permitir que volte a entrar dinheiro no mercado»

Carlos Gonçalves, fundador da ProEleven e empresário que representa mais de 80 atletas e treinadores, disse numa entrevista ao jornal As que a UEFA tem de rever a questão do Fair Play Financeiro, sob pena de os investidores não poderem injetar dinheiro nos clubes.





"Que verão esperamos? Temos de ver o que se passa com o Fair Play Financeiro. Há gente disposta a investir nos clubes, mas com este controlo da UEFA é muito difícil. A UEFA tem de permitir isto nos próximos anos para que volte a entrar dinheiro no mercado", explicou o agente de Tiago Tomás, Diogo Dalot, André Villas-Boas, entre outros.A crise afetou "muito" o mercado. "É uma crise mundial e transversal. Ao início pensou-se que ia afetar mais os clubes medianos e os mais pequenos, mas afetou todos da mesma forma. Os maiores continuam a perder muito com tudo o que gera cada jogo, uns seis ou sete milhões de euros. Os mais pequenos aguentam-se com os contratos televisivos."De qualquer forma, Carlos Gonçalves antevê grandes operações este verão. "Alguma haverá, mas quando pedes ao teu plantel para baixar salários e depois fazes um grande gasto... isso não é agradável."O empresário considerou, por outro lado, "normal" a criação da Superliga. "Era importante melhorar a forma como a ideia foi comunicada. É normal que os grandes clubes, que são os que geram mais, quisessem ter um pouco mais. Mas, por outro lado, havia alguns clubes que iam participar na prova e que são grandes há 10 anos, não mais do que isso. Limitar essa ideia a uns quantos não é razoável. Porque no futebol tudo muda e deixar de fora clubes como Ajax, FC Porto, Benfica, Sporting ou outros históricos também não é justo."