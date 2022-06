Carlos Pinto é o novo treinador dos sauditas do Al-Jabalain

Carlos Pinto foi anunciado como o novo treinador do Al-Jabalain, emblema da segunda divisão da Arábia Saudita. Esta será a estreia do técnico a trabalhar fora de Portugal.O treinador português, de 49 anos, estava desempregado desde agosto do ano passado, depois de ter saído do Vilafranquense sem vitórias e apenas quatro jogos disputados.O Al-Jabalain, que conta com o guarda-redes português Ricardo Ribeiro, foi o quinto classificado do último campeonato saudita da 2ª divisão.