Carlos Queiroz: «Agradeço muito à Colômbia por este convite»

Carlos Queiroz vai ser hoje apresentado como novo selecionador da Colômbia. A federação colombiana confirmou, em comunicado, que a conferência de imprensa será às 17h30 logo após uma reunião. O treinador português, de 65 anos, aterrou ontem no Aeroporto El Dorado de Bogotá, capital do país, no qual foi recebido por Ramón Jesurún, presidente da Federação Colombiana de Futebol, e por Jorge Enrique Vélez, vice-presidente. Mas, também um adepto iraniano se deslocou ao local e dirigiu palavras de agradecimento ao antigo selecionador do Irão, oferecendo-lhe um ramo de flores, segundo o difundido pela imprensa local, que compareceu em massa para ouvir as primeiras palavras do novo treinador que, no entanto, não se alongou muito. "Estou muito feliz por estar aqui. Amanhã [hoje] falamos melhor. Agradeço muito à Colômbia por este convite", mencionou o técnico em espanhol.Queiroz fez-se acompanhar por dois advogados, sendo um deles a sua filha, e pelo seu assessor de imprensa, tendo abandonado o aeroporto juntamente com Jesurún numa carrinha da federação.Rúben Darío Hernández, ex-estrela da seleção colombiana mais conhecido por Rubencho, assegurou que o português é o homem certo para o cargo. "Queiroz tem pergaminhos para orientar a seleção da Colômbia", elogiou o antigo jogador, que trabalhou sob as ordens do professor no MetroStars da liga norte-americana de futebol. Rubencho ainda mencionou que o técnico é um apaixonado pela tática e que se sente atraído pela técnica dos jogadores sul-americanos.Recorde-se que Carlos Queiroz abandonou o comando da seleção do Irão, após ter sido eliminado pelo Japão (3-0) nas meias-finais da Taça da Ásia. O treinador passou nove anos no comando da equipa iraniana, depois de ter saído do cargo de selecionador de Portugal, o qual ocupou entre os anos de 2008 e 2010.