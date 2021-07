Carlos Queiroz apontado ao cargo de selecionador do Iraque

Carlos Queiroz é apontado como possível selecionador do Iraque. Sem treinar desde que deixou o comando da seleção colombiana em dezembro de 2020, o português, de 68 anos, tem sido associado pela imprensa iraquiana ao cargo de selecionador do país do Médio Oriente.





A federação iraquiana tem como principal objetivo a qualificação para o Mundial’2022, no Qatar, e acredita que Queiroz é o homem indicado para alcançar essa meta. Recorde-se que, na Ásia, o técnico luso já orientou o Irão, tendo conduzido a seleção persa às fases finais dos Mundiais de 2014 e 2018.