Carlos Queiroz conduz Qatar à vitória em particular frente à Jamaica

O Qatar, orientado pelo português Carlos Queiroz, venceu esta quinta-feira um particular diante da Jamaica (2-1), no âmbito do estágio que a formação asiática está a realizar na Áustria, com vista à participação na Gold Cup.

O defesa Homam Ahmed, aos 31 minutos, inaugurou o marcador para a seleção do Qatar, que ampliou a vantagem pouco depois, aos 39, por intermédio do médio Mohammed Muntari.

No segundo tempo, o ponta de lança Shamar Nicholson encurtou distâncias para os jamaicanos, aos 61, da marca do castigo máximo.

O Qatar vai participar na Gold Cup (CONCACAF) na condição de convidado, com a prova a decorrer entre 24 de junho e 16 de julho nos Estados Unidos (EUA) e no Canadá.