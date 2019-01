Carlos Queiroz: «Demos ao mundo uma mensagem de força e caráter do povo iraniano»

No futebol costuma dizer-se que a história raramente se repete, mas Carlos Queiroz faz por reescrever capítulos. O Irão venceu (2-0) Omã e qualificou-se para os quartos-de-final da competição pela sétima vez consecutiva, a terceira sob as ordens do técnico português: depois de o ter feito em 2011, quando assumiu a seleção iraniana, e na última edição, em 2015. Porém, o timoneiro luso terá que editar o desfecho dos últimos ‘artigos’, já que esta fase da prova também tem sido de má memória: embora tenha chegado sempre aos ‘quartos’, o português nunca conseguiu atingir as meias-finais! Na próxima quinta-feira, o Irão de Queiroz defronta a China e volta a ter uma bela oportunidade para fazer o que ainda não foi feito...Mas vamos até ao jogo em Abu Dhabi. Omã entrou com determinação na partida e até dispôs de uma bela ocasião para inaugurar o marcador logo aos 3 minutos, não tivesse Ahmed Mubarak desperdiçado um penálti. A partir desse momento, os iranianos tomaram as rédeas do jogo e Jahanbakhsh abriu o ativo aos 32’. Antes do intervalo, foi a vez dos iranianos irem para a marca dos 11 metros: Dejagah não imitou o adversário e colocou a bola no fundo das redes.O marcador não iria sofrer alterações até final, e Carlos Queiroz não escondeu o orgulho nos seus jogadores. "Tenho que felicitar os meus atletas! Foi uma boa vitória contra um adversário forte e muito bem preparado. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas trabalhámos e construímos o resultado com bom espírito, entusiasmo e atitude. Jogámos como uma verdadeira equipa e seguimos em frente. Demos ao mundo uma mensagem de força e caráter do povo iraniano. Vamos encontrar dificuldades no próximo jogo", disse o técnico de 65 anos.