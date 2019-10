Carlos Queiroz: «Desejo que o futebol colombiano continue bem representado em Portugal»

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, ao ser questionado sobre a integração de Luis Diaz e Uribe no futebol português, mais especificamente, no FC Porto, revelou que os jogadores têm de mostrar o que valem, num clube que catapultou as carreiras de muitos jogadores colombianos.





"Desejo que tenham muita sorte e, como outros jogadores que estiveram no futebol português e, particularmente, no FC Porto, que possam continuar a prestigiar e a dignificar o futebol colombiano. E estou certo que é isso que vai acontecer, porque o FC Porto teve jogadores como Falcao, James, Guarín, Quintero ou Jackson... Há uma história de muito prestígio e reputação no FC Porto e eu desejo que o futebol colombiano continue assim, bem representado em Portugal", sublinhou o técnico, de 66 anos, na antevisão ao encontro particular com o Chile, este sábado às 17 horas, em declarações difundidas pela Fox Sport hispânica.