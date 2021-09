Carlos Queiroz é o novo selecionador do Egito

A Associação de Futebol do Egito anunciou, esta quarta-feira, Carlos Queiroz como novo selecionador nacional do país.





"A Associação de Futebol do Egito, comandada por Ahmed Megahed, decidiu, durante uma extensa reunião, que a comissão técnica será integrada por: Carlos Queiroz, treinador principal; Diaa El-Sayed, Mohamed Shawky e Essam El-Hadary", pode ler-se no comunicado disponibilizado nas redes sociais.O Egito integra o Grupo F da qualificação africana para o Mundial'2022, e ocupa o segundo lugar com uma vitória e um empate. O líder do grupo é a Líbia, com seis pontos. Gabão, com um, e Angola, com zero, são os últimos classificados.O português, que já tinha sido apontado ao comando técnico do Iraque , estava livre desde dezembro do ano passado, altura em que abandonou a seleção colombiana.