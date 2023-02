Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Qatar Football Association (@qfa)

A federação do Qatar oficializou esta segunda-feira a contratação de Carlos Queiroz para liderar a seleção do país.O treinador português, recorde-se, esteve ao serviço do Irão no Mundial do ano passado, precisamente no Qatar, e vai agora substituir Félix Sánchez, dois meses depois da saída do espanhol da federação.Queiroz já tinha também treinado as seleções de Portugal, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Colômbia e Egito.