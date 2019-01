Carlos Queiroz elogia "alta intensidade" do Irão na vitória com Iémen

O português Carlos Queiroz, selecionador do Irão, elogiou esta segunda-feira a "alta intensidade" da sua equipa na vitória por 5-0 frente ao Irão, na primeira jornada do grupo D da Taça Asiática."Como colocámos alta intensidade no jogo desde o início, fomos forçando imediatamente a equipa do Iémen a cometer erros. Passo a passo, começámos a aproveitar isso", explicou o técnico, em conferência de imprensa.Na capital dos Emirados Árabes Unidos, Mehdi Taremi esteve em destaque, com dois golos, aos 12 e 25 minutos, e uma assistência, para o golo de Azmoun, aos 53 minutos, com o marcador a ficar completo com o autogolo de Al Sowadi (23) e o tento de Ghoddos (78).O técnico luso disse que este foi "um primeiro jogo típico numa competição como a Taça Asiática", em que "alguns jogadores estavam nervosos", mas considerou que os iranianos controlaram durante os 90 minutos, perante uma seleção iemenita que "nunca desistiu".Os adeptos que estiveram no estádio Mohammed bin Zayed também foram alvo de elogios de Queiroz, que destacou os fãs dos dois lados pelo apoio dado ao longo do jogo.Sobre o jogo da segunda jornada, Queiroz referiu-se à "grande evolução" do Vietname, o próximo adversário, no sábado, e apontou para as "transições rápidas" da equipa vietnamita como a principal arma.