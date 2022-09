Carlos Queiroz em reestreia

O Irão de Carlos Queiroz começa a hoje a preparação para o Mundial’2022 com um encontro frente ao Uruguai, que será adversário de Portugal no Grupo H, na Áustria. O técnico de 69 anos, que faz o primeiro jogo desde o seu regresso à seleção persa, tem 27 jogadores à sua disposição, entre os quais Taremi, do FC Porto. Depois, na terça-feira, Queiroz mede forças com uma seleção de más memórias: o Senegal, que levou a melhor sobre o Egito na grande final da CAN’2021 e, meses mais tarde, no playoff de acesso ao Campeonato do Mundo.

Já Diego Alonso, técnico do Uruguai, conta com algumas caras conhecidas, tais como Darwin, ex-Benfica, e Ugarte (Sporting). Já Coates foi dispensado devido a lesão.