Carlos Queiroz entusiasmado

Na primeira conferência de imprensa como novo selecionador do Qatar, Carlos Queiroz não escondeu o entusiasmo. "Tenho 44 anos de experiência, mas sinto-me como se estivesse a começar a minha carreira. Estou entusiasmado", salientou o técnico português, de 70 anos. A seleção asiática foi convidada a participar na Gold Cup, prova organizada pela Concacaf que se realiza entre 24 de junho e 16 de julho no Canadá e nos Estados Unidos. Queiroz aponta ainda à presença no Mundial’2026. "Será um sonho qualificar o Qatar."