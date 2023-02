Carlos Queiroz entusiasmado com etapa no Qatar

Apresentado há três dias como selecionador do Qatar, Carlos Queiroz recorreu às redes sociais para a deixar a primeira mensagem aos adeptos. Num curto vídeo, o treinador português de 69 anos agradece a oportunidade e a confiança da federação qatari e salienta a intenção de conduzir o país aos objetivos ambicionados. “É o início de uma jornada especial, uma grande aventura em que todos queremos alcançar os sonhos que a federação e os adeptos esperam”, deixou o técnico.

Na agenda de Queiroz - cuja duração do contrato não foi divulgada - estará a defesa do título da Taça da Ásia, que será organizada pelo Qatar no final do ano ou início de 2024. Isto, antes de tentar a qualificação para o Mundial’2026.