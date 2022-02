Carlos Queiroz explica saída da Colômbia e arrasa 'vice' da federação: «Figura que trabalha nos bastidores»

Carlos Queiroz falou pela primeira vez sobre a sua saída da seleção da Colômbia, dando resposta aos rumores de que teriam sido os jogadores a pressionar o seu despedimento, bem como ao vice-presidente da federação, Álvaro González Alzate, que há uma semana, numa entrevista, dizia que foi o treinador português quem quis sair. Uma justificação que não encaixa no facto de as partes terem negociado uma indemnização na sequência da saída do agora técnico do Egito..."A minha saída da seleção da Colômbia foi, como se sabe, resultado de um fino trabalho realizado pelo próprio González Alzate, figura com um vasto e reconhecido currículo a trabalhar nos bastidores do futebol colombiano, que aproveitando o poder e os votos que tem, exerce pressão, inclusivamente sobre os seus pares, para alcançar os seus interesses pessoais. Não é de estranhar, portanto, que esta figura não assuma a sua responsabilidade quando foi a primeira pessoa a exigir a minha demissão", contou Queiroz em declarações ao jornal 'Marca'.O português nega terminantemente ter renunciado ao cargo depois das goleadas sofridas em novembro de 2020 diante do Uruguai e do Equador, garantindo que foi a federação quem o procurou para o despedir e indemnizar depois dessas derrotas. "Nunca apresentei a demissão do meu papel de selecionador da Colômbia, isso ficou claro nos documentos da indemnização que a federação me propôs assinar, para garantir a minha destituição."O vice-preisdente acusou o português de ter abandonado algumas das suas responsabilidades nas semanas mais críticas da pandemia, algo que Queiroz também desmente. "Em nenhum momento eu ou o meu staff desaparecemos ou deixámos de ter contacto com a federação ou com o comité executivo. Foi o senhor González Alzate quem desapareceu e deixou de contactar os seus pares. Imagino que por esse motivo não sabia que a sede de Bogotá estava fechada por questões sanitárias e que o staff estava a trabalhar num hotel da cidade, para evitar contactos desnecessários que pudessem prejudicar a seleção."Queiroz abordou também o suicídio de Des McAleenan, treinador de guarda-redes da seleção que sofria de depressão e que não terá aguentado as alegadas pressões da federação, colocando termo à vida em fevereiro do ano passado. "Um membro do staff, em pleno exercício das suas funções, contraiu covid, ficando isolado num quarto de hotel em Bogotá, sem apoio, enquanto o resto do staff ia para Barranquilla cumprir os compromissos do mês de novembro. Ao regressar a Bogotá deparámo-nos com uma pessoa num estado depressivo importante. A somar a tudo isto, a decisão da federação de demitir o corpo técnico piorou a situação, levando o Des McAleenan a terminar com a sua vida", explicou.E acrescentou: "Enquanto viver vou ter presente a memória de Des McAleenan. E todos os que de alguma forma o apoiaram, ou não, terão de lidar com a sua própria consciência."