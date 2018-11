Carlos Queiroz feliz com 100ª vitória por seleções

Carlos Queiroz mostrou-se "orgulhoso e feliz" por ter superado a fasquia das 100 vitórias, ao serviço das seleções de Portugal, EAU, África do Sul e Irão. Em conferência, realizada em Teerão, antes do particular de amanhã com a Venezuela, o selecionador do Irão destacou o feito: "Mais importante para mim é referir a forma como estou muito grato ao Irão é à sua seleção, pela forma como me ajudaram a alcançar este registo na carreira. Este registo só me dá mais motivação e responsabilidade para melhorar todos os dias, para evoluirmos e para podermos alcançar os nossos objetivos na Taça da Ásia que está aí à porta."