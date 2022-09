Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Carlos Queiroz feliz com o regresso à seleção do Irão: «Quando a família chama para casa...» Treinador português afirma-se "totalmente comprometido com os seus deveres e pronto para (continuar) a missão"





• Foto: Facebook/ Carlos Queiroz