Carlos Queiroz feliz com reencontro com a seleção iraniana: «Jogadores brilhantes»

View this post on Instagram A post shared by Carlos Queiroz (@carlosqueiroz_)

Carlos Queiroz, selecionador do Qatar, vai defrontar esta terça-feira (19h00) a antiga equipa, o Irão, num jogo particular. O treinador português publicou uma mensagem emotiva no Instagram a abordar o reencontro com a seleção que treinou durante nove anos (2011 a 2019) e à qual regressou em 2022 antes de rumar ao Qatar."Durante a minha longa carreira no futebol, tive o privilégio de jogar contra muitas grandes seleções e jogadores. Hoje, tenho a honra de defrontar o Irão e os seus jogadores brilhantes. Espero um bom jogo de futebol e a oportunidade de os reencontrar em Doha, na próxima final da Taça da Ásia".