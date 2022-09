Carlos Queiroz já está no Irão e prepara Mundial do Qatar

Carlos Queiroz, oficializado na semana passada como novo selecionador do Irão , chegou na manhã desta quarta-feira a Teerão, capital do país, onde já está concentrado com os jogadores para dar início à preparação para o Mundial do Qatar.Recorde-se que o treinador português, que já tinha sido selecionador do Irão entre 2011 e 2019, já se tinha mostrado "totalmente comprometido com os seus deveres", afirmando estar "pronto para a missão" de voltar a comandar a equipa.