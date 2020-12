Carlos Queiroz já não é o selecionador da Colômbia. Em comunicado emitido, durante a madrugada desta quarta-feira, a Federação Colombiana de Futebol (FCF) informou que chegou a acordo com o treinador português para a sua "não continuidade" à frente do comando técnico da Seleção da Colômbia, desejando "o melhor" para o seu futuro profissional.





"A Federação Colombiana de Futebol e Carlos Queiroz acordaram a não continuidade do treinador à frente da Seleção da Colômbia.Para a FCF foi um orgulho contar com ele nestes quase dois anos, durante os quais nos brindou com toda a sua capacidade de trabalho, conhecimento e experiência pela qual era reconhecido internacionalmente.A contribuição que nos deu servirá para continuarmos a desenvolver os projetos que temos para com todas as seleções do nosso país.Desejamos ao professor Carlos Queiroz e a toda a sua equipa técnica o melhor para os seus futuros profissionais.A partir de hoje, o Comité Executivo da Federação Colmbiana de Futebol iniciará o processo de procura e seleção de treinador que ocupará, num futuro imediato, o cargo de técnica da Seleção Colombiana de Futebol", pode ler-se.