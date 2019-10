Carlos Queiroz: «Não é verdade que James Rodríguez tenha pedido para não vir à seleção»

James Rodríguez não foi convocado por Carlos Queiroz para os próximos dois particulares da seleção da Colômbia, frente a Chile e Argélia. O técnico explicou o motivo da ausência do jogador do Real Madrid, negando que o futebolista tenha pedido para não ser convocado.





"Depois de sair a convocatória, criaram-se especulações que são normais no mundo mediático do futebol.Há que tentar sempre separar e não confundir o que são especulações que não têm sentido nem fundamento. Vi que alguém disse que James pediu para não vir à Seleção e isso não é verdade. Não tenho mais respostas nem quero falar de confrontos. Tenho de falar com honestidade e clareza da decisão que tomei", começou por dizer, dizendo depois que a opção se prendeu com a necessidade de dar oportunidade a outros jogadores."Os jogadores que cá estão são os que acredito que são e é importante consolidar os novos valores da equipa nacional e para isso preciso de oportunidades e preciso de tempo", referiu.