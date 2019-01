Carlos Queiroz: «Não podemos jogar com um cartão de crédito de favoritos»

O Irão estreia-se segunda-feira na Taça da Ásia, diante do Iémen, um encontro que Carlos Queiroz quer que seja "um espectáculo, felicidade e orgulho para os adeptos, sejam do Iémen ou do Irão". O técnico português não considera que a sua equipa seja favorita e deixa um aviso: "Tempos que ser capazes de expressar o nosso talento contra o Iémen, que tem um bom treinador, com experiência do campeonato alemão, que foi selecionador nacional.""Acredito que estes jogos, especialmente este jogo entre o Irão e o Iémen, é uma grande missão para as duas equipas. Estamos aqui com o objetivo de construir pontes de esperança, não pontes de medo. É nisso que os jogadores vão estar focados amanhã, em produzir espetáculo, felicidade e orgulho para os adeptos, sejam os do Iémen ou do Irão. Não podemos controlar o desfecho do jogo, mas podemos controlar a nossa atitude e empenho. Desafio sempre os meus jogadores a jogarem pelo povo, com a responsabilidade de terminarem o jogo de cabeça levantada, certos de que saem do campo deixando os adeptos orgulhosos, felizes com a sua coragem, bravura e atitude positiva. É sempre isso que interessa para mim, e os meus jogadores deixam-me orgulhoso por isso. Existem muitas pessoas aí fora que trabalham e que sofrem, e o futebol tem a obrigação de oferecer-lhes entretenimento e felicidade. É isto que as duas equipas vão tentar fazer amanhã. Creio que muitas pessoas não sabem o que significa FIFA; para mim significa Football International Family Association. Pertencemos todos a esta mesma família, do entretenimento, da alegria, da felicidade. É para isso que as equipas vão trabalhar amanhã, em terminarem o jogo orgulhosas, por si, pelas suas famílias, amigos e adeptos... em terminarem os 90 minutos provocando aquele desejo de se ver outro jogo de futebol logo depois. Isso é o que interessa.""Infelizmente penso que a minha mensagem não foi clara, nunca disse que o jogo com o Iémen é o mais importante, disse que para o nós a única coisa que importa é o Iémen. É muito mais do que isso"."Os favoritos são sempre os mesmos tubarões, que têm vindo a trabalhar duro e a fazer um grande investimento no futebol nos últimos 30 ou 40 anos. Desde logo a Coreia do Sul, que tem investido muito, na formação de jogadores e de treinadores. O Japão também, e a Austrália. Depois temos alguns sonhadores, que vêm aqui com a expectativa de fazer bons jogos e tentar seguir em frente. É esse o papel do Irão, do Usbequistão, da Arábia Saudita, EAU, Qatar... todos somos candidatos a um lugar nas meias-finais. No Irão temos feito um grande esforço, estou muito feliz com a performance dos jogadores, e chegamos aqui com muito orgulho, tentando fazer o nosso melhor, jogar bom futebol e, para já, merecer ganhar o jogo contra o Iémen. Estamos totalmente focados no primeiro jogo. Quando esse jogo acabar começamos a pensar no seguinte.""Isto é futebol, as lesões fazem parte do jogo e perdemos dois jogadores importantes. Mas o mais importante é que nos últimos anos preparámos um lote de jogadores que, neste momento, nos dá garantia de soluções. Os jogadores que estão aqui estão totalmente preparados para jogar e cumprir a expectativas da equipa. Quando perdemos um bom jogador, nunca é bom para o futebol ou para a equipa, mas isso acontece com o Irão e com outras equipas. Li que um grande jogador da seleção japonesa que joga em Portugal está lesionado... faz parte desta vida que é o futebol. Os EAU por exemplo não terão o Omar. É sempre mau quando um jogador deste calibre não está numa competição destas.""Não podemos jogar o jogo com um cartão de crédito de favoritos, isso não existe no futebol. O que é importante são as nossas qualidades e as nossas forças. Tempos que ser capazes de expressar o nosso talento contra o Iémen, que tem um bom treinador, com experiência do campeonato alemão, que foi selecionador nacional. Sei quão difícil é o seu trabalho e por isso quero dar-lhe os parabéns, e agradecer, pelo seu contributo no seu trabalho. Além do treinador, também sei que do outro lado estão bons jogadores, que vão procurar fazer um bom espetáculo. Acredito mesmo que o jogo de amanhã é uma grande responsabilidade para as duas equipas, no sentido de criarem espetáculo para os seus adeptos. É nisso que os jogadores vão estar focados amanhã, em produzir um belo jogo de futebol, felicidade e orgulho para os seus adeptos, seja no Iémen e no Irão."