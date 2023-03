Carlos Queiroz: «No princípio treinavam-se heróis ingénuos e românticos, hoje treinamos empresas»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Queiroz completa esta quarta-feira 70 anos, 40 de carreira, e assinala a efeméride com uma entrevista à federação do Qatar, na qual o português aponta o pai como principal referência e considera que o futebol internacional corre graves riscos.

"No princípio treinavam-se heróis ingénuos e românticos. Depois começámos a chamar-lhes profissionais. Mais adiante começámos a treinar milionários. Hoje treinamos autênticas empresas, verdadeiras companhias, com interesses diferenciados e por vezes até antagónicos na mesma equipa", afirmou o treinador português, atual selecionador do Qatar.

