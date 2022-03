Carlos Queiroz: «O sonho acabou. Demos o nosso melhor mas hoje não foi o suficiente»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Egipto perdeu esta terça-feira com o Senegal, na final do playoff africano de acesso ao Mundial'2022, num encontro que ficou apenas decidido nos penáltis.

Em mensagem publicada nas redes sociais, Carlos Queiroz, treinador português que viu hoje o seu contrato ficar automaticamente expirado com a Federação Egípcia de Futebol depois de falhar o apuramento para a competição, lamentou o desfecho do encontro, deixando ainda uma mensagem de "gratidão" aos adeptos, jogadores e staff.

"O sonho acabou. Demos o nosso melhor mas hoje não foi o suficiente. Do fundo do meu coração, a minha gratidão à Federação Egípcia de Futebol pela honra de poder orientar a Seleção Nacional. A todos os meus jogadores e staff, o meu reconhecido e humilde obrigado. Estarão para sempre no meu coração. Foi meu o privilégio de trabalhar e ser ajudado por profissionais tão capazes e dedicados e amigos incríveis. Sem vocês, nada teria sido possível na minha vida. Estou muito orgulhoso por vocês. Os meus melhores votos e enorme gratidão a todos os adeptos egípcios. Rumo ao futuro", escreveu.