Carlos Queiroz perto da seleção do Qatar

Carlos Queiroz está muito perto de tornar-se o selecionador do Qatar, sucedendo ao espanhol Félix Sánchez, o qual não conseguiu ultrapassar a fase de grupos no Mundial.A imprensa do país refere que o português deve ser oficializado após a Gulf Cup, prova que decorre entre 6 e 19 de janeiro e na qual a seleção qatari será dirigida por Bruno Pinheiro, técnico dos sub-23.