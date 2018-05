Continuar a ler

O facto de jogar no primeiro encontro diante de Marrocos é visto como positivo. "Os dois favoritos jogam no primeiro jogo e isso é o melhor para todos, porque Portugal e Espanha não vão jogar apenas para passar, mas sim para serem campeões do Mundo. Nós e Marrocos jogamos para estar nos 'oitavos'".



Carlos Queiroz assegura ainda que não terá um plano especial para travar as figuras das outras seleções, como Ronaldo ou Iniesta. "Não, claro que não. O plano do Irão é ser uma equipa competitiva, que durante os 90 minutos tente jogar para ganhar. Somos conscientes de que frente à Espanha a mudança será muito grande. Nos nossos jogos de qualificação tivemos 60 a 70% de posse de bola, mas ante os espanhóis temos de ter a consciência de que vai ser ao contrário. Temos de mudar a mentalidade para enfrentar isso. O nosso maior adversário será a inspiração. Para quê fazer um plano específico para o Iniesta quando te podem aparecer o Silva, Isco, Asensio, Piqué...? Não podemos pensar em individualidades. Primeiro de tudo temos de nos preparar e depois trabalhar em situações especiais do jogo", declarou.



Em entrevista à 'Marca', Carlos Queiroz abordou as chances do Irão no Mundial'2018, admitindo que a sua seleção está num grupo no qual estão duas equipas que vão lutar pela conquista do título de campeão do Mundo. Ainda assim, o técnico dos iranianos garante que os asiáticos tudo farão para deixar uma boa imagem na Rússia."É um grupo muito difícil. O mais complicado até. Mas a nossa atitude é clara: enfrentar as coisas, seguir em frente e melhorar sempre. É esse o objetivo do Irão. A nossa qualificação foi muito boa, com sensações de equipa muito consistentes. Mas não somos somos conformistas, isso é passado. O nosso desafio é sair do Mundial com um Irão melhor, mais competitivo e a honrar a camisola", começou por dizer.

Autor: Fábio Lima