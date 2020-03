Carlos Queiroz pré-convoca um dragão e um leão

Carlos Queiroz, selecionador da Colômbia, inclui o médio do FC Porto, Matheus Uribe, e o lateral do Sporting, Cristián Borja, na pré-convocatória de 34 jogadores divulgada esta segunda-feira. Desta lista vão permanecer apenas 23 atletas para os compromissos com a Venezuela, que tem José Peseiro como selecionador, agendado para 27 de março e com o Chile no dia 31.





Assim, há dois jogadores a atuarem em Portugal que podem marcar presença nas duas primeiras jornadas da qualificação sul-americana para o Campeonato do Mundo de 2022 que vai ter lugar no Qatar.Destaque ainda para a inclusão de James Rodríguez, avançado do Real Madrid e ex-jogador do FC Porto, nesta convocatória, pois o craque colombiano que tem sido utilizado de forma intermitente por Zidane nos merengues e não é utilizado desde o início do mês de fevereiro.