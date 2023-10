Carlos Queiroz: «Queremos apresentar um futebol de alta qualidade»

A seleção nacional do Qatar, orientada por Carlos Queiroz, está desde esta quinta-feira em Amã, capital da Jordânia, onde irá disputar um torneio internacional particular, juntamente com as seleções do Iraque, Irão e a seleção daquele país. Em declarações na conferência de imprensa de hoje, o treinador português, de 70 anos, agradeceu o convite enviado pela Jordânia e sublinhou o objetivo de a equipa demonstrar um "futebol de qualidade".

"É uma grande oportunidade e uma honra estarmos aqui. Uma oportunidade para dar um passo em frente na nossa preparação, para quando começar a qualificação para o mundial e, depois, a Taça da Ásia. Obrigado à Jordânia pelo convite. Vamos enfrentar a boa equipa que é o Iraque e, oxalá, depois, na final, a Jordânia ou o Irão. Amanhã será um grande jogo, uma oportunidade para as equipas perceberem em que momento estão. Esperamos jogar bom futebol e estarmos bem em todas as áreas, do jogo, da concentração... será um grande jogo, porque o Iraque é uma boa equipa", começou por dizer o técnico luso.





"As lesões são parte do jogo, temos que lidar com essas situações. A preparação é crucial e temos que estar certos que temos jogadores preparados para competir, não apenas 11 ou 12 jogadores. Uma grande equipa tem que ter 25 ou 26 jogadores preparados. Depois do último Mundial, estamos a reconstruir e refrescar a equipa passo a passo. Não é possível uma revolução, pelo que estamos a trabalhar passo a passo, para chegar ao equilíbrio que pretendemos.""Fui muito feliz como selecionador do Irão, foi um período especial da minha vida, alcançámos resultados e deixámos uma geração de jogadores. É assim que vejo o trabalho, pelos resultados, mas também pela herança que se deixa, de jogadores e de mentalidade. Agora é uma nova fase, um novo começo. No fim espero deixar o Qatar também com resultados e com um legado.""Estamos aqui para competir, para jogar, mas apenas com um objetivo: ganhar. Queremos apresentar um futebol de alta qualidade, mas temos que saber jogar para ganhar, aprender a ganhar. O futebol é um jogo difícil, tentamos jogar bem e ganhar, jogar de forma brilhante e ganhar, mas mesmo que não consigamos ser brilhantes, temos de saber aprender a ganhar."

Os 24 jogadores chamados por Carlos Queiroz:

Guarda-redes: Meshaal Barsham (Al Sadd), Salah Zakaria (Al Duhail), Fahad Younes (Al Rayyan)

Defesas: Ahmed Suhail, Musab Khider, Tariq Salman (Al Sadd), Bassam al-Rawi (Al Rayyan), Homam al-Amin (Al Gharafa), Youssef Ayman, Sultan al-Brake (Al Duhail), Jassem Jabir (Al Arabi)

Médios: Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Abdullah al-Marafie, Ahmed Fathi (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mustafa Meshaal, Mohamed Waad (Al Sadd)

Avançados: Akram Afif, Hassan al-Haydos, Ali Asad, Yousef Abdelrazaq (Al Sadd), Ahmed Alaa (Al Gharafa), Almoez Ali (Al Duhail), Hazem Ahmed (Al Wakrah)