Carlos Queiroz rejeita convite para ser selecionador da Argélia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Carlos Queiroz recusou o convite que lhe foi formulado pela federação da Argélia para assumir o leme daquela seleção. O treinador português de 70 anos ficou bastante lisonjeado e agradeceu a oferta, mas decidiu responder negativamente. Segundo Beneddra Naïm, jornalista do ‘Goal France’, a federação deu então por terminada a negociação com Carlos Queiroz, partindo para um plano B… que poderá também passar por um técnico luso."Ele apreciou bastante a proposta que lhe foi feita pela Argélia, devido à paixão dos seus adeptos e ao talento dos seus jogadores, mas infelizmente tomou esta decisão", sublinhou uma fonte do órgão federativo daquele país.