Carlos Queiroz: «Se convida alguém para comer em sua casa começa a cuspir-lhe no prato?»

Carlos Queiroz quebrou o silêncio desde a saída da seleção do Egito em abril. O treinador de 69 anos deixou o cargo, na altura, por "mútuo acordo", mas o presidente da federação, Gamal Allam, revelou que Queiroz pediu para sair devido a problemas de saúde de familiares.O português não teve papas na língua e deixou a garantia de que voltará ao Cairo… para ajustar contas. "Um dia vou aí para fazer valer os meus direitos, para ir buscar o meu dinheiro cara a cara, homem para homem. Não tive nada a ver com uma multa da CAF e a federação descontou-me 25 mil dólares [24 mil euros]. Porquê? Da federação do Egito pode esperar-se tudo, não têm vergonha. A agenda pessoal de Gamal Allam ficou bem clara desde o início", referiu o técnico ao jornal egípcio ‘El Captain’.O luso, substituído por Ehab Galal, entretanto despedido, havia sido acusado de alertar potenciais candidatos ao lugar – Paulo Sousa e Rui Vitória foram apontados ao cargo – para não aceitarem propostas da federação egípcia face às dificuldades que encontrariam. O português negou. "Vocês acham mesmo que não tenho mais nada para fazer na minha vida do que impedir outros treinadores de trabalharem no Egito? Se alguém acredita numa história dessas é estúpido", atirou.Queiroz explicou ainda o motivo da saída. "Fui chamado para uma reunião para discutir o meu futuro e estava totalmente aberto a continuar. Entretanto, antes, numa outra reunião, fui informado de que não seriam pagos os prémios da CAN por decisão da direção, segundo Gamal Allam, que entretanto apareceu nessa reunião. Disse-lhe duas vezes que ia contra o que estava nos contratos, mas a resposta dele foi clara: não, não, não. Um insulto e um desrespeito. Acha que estava a agir de boa-fé? Se convida alguém para comer em sua casa começa a cuspir-lhe no prato? Foi isso que o presidente fez connosco", concluiu. *