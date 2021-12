Carlos Queiroz segue invicto e mira a final da Taça das Nações Árabes

Chegou em setembro, somou nove partidas e ainda não sabe o que é perder. A caminhada de Carlos Queiroz com o Egito começou em grande e pode ter hoje, às 15h00, mais um feito especial, contra a Tunísia, numa das meias-finais da Taça das Nações Árabes. "Estamos muito felizes por estarmos aqui, pois o objetivo era chegar a esta fase. Estou certo que os jogadores de qualidade - que há em ambos os lados - vão proporcionar um grande espetáculo. As equipas vão fazer tudo para ganhar e espero que a vencedora seja a minha", exclamou o treinador português, de 68 anos, que terá todos os atletas à disposição.Depois de garantida a presença na 3ª fase do apuramento para o Mundial’2022 veio a Taça das Nações Árabes. "Com todos os problemas que surgiram no futebol nos últimos anos, creio que este torneio apareceu como uma excelente solução (...) Foi uma grande oportunidade para trabalhar, trazer novos jogadores e crescer", frisou Carlos Queiroz.Contra a Tunísia, o luso garante que vai enfrentar "uma grande equipa com um treinador fantástico e que tem cinco presenças em Mundiais e cinco qualificações na história". Qatar e Argélia enfrentam-se hoje, às 19h00, na outra meia-final .