Carlos Queiroz: «Sinto-me como se estivesse a começar a minha carreira»

Na primeira conferência de imprensa como novo selecionador do Qatar, Carlos Queiroz não escondeu o entusiasmo. "Tenho 44 anos de experiência, mas sinto-me como se estivesse a começar a minha carreira. Estou entusiasmado, é um privilégio estar aqui e por isso agradeço à Federação do Qatar e a todos os adeptos", salientou o técnico português de 70 anos.Com a participação na Gold Cup no horizonte - a seleção asiática foi convidada a participar na prova organizada pela Concacaf que se realiza entre 24 de junho e 16 de julho no Canadá e nos Estados Unidos -, Queiroz já anunciou a lista de 26 convocados para a competição, voltando ao trabalho no final desta semana, antes de efetuar um estágio na Áustria a partir de 1 de junho. E de fora ficaram vários dos jogadores que mais se destacaram no Mundial'2022, com foi o caso de Pedro Correia, Akram Afif ou Al Haydos."Temos observado jogos dia e noite, para identificar talento e performance. Esta lista de convocados não é uma questão de exclusão, mas antes de inclusão. Quero abrir uma janela para jovens jogadores e dar-lhes oportunidades. Temos aqui jogadores com apenas uma ou duas internacionalizações, que agora terão oportunidade de expressar-se no relvado. Queremos ter vários jogadores identificados para a mesma posição, para poder haver competição entre eles", justificou o selecionador.De qualquer forma, Carlos Queiroz assumiu que o objetivo é estar presente na fase final do Mundial'2026. "Será um sonho qualificar o Qatar pela primeira vez para um Mundial. Este desafio não é um sprint, é uma maratona. O Mundial é o grande objetivo. Mas o nosso Mundial começa já em novembro [no arranque da qualificação]. Temos muitos passos para dar se queremos subir a montanha", alertou.Outra das metas é a defesa do título asiático, numa Taça da Ásia que vai precisamente disputar-se no Qatar no início de 2024, entre 12 de janeiro e 10 de fevereiro. "O Qatar ganhou a Taça da Ásia em 2019, mas hoje é a sexta equipa asiática no ‘ranking’ FIFA. Temos outras equipas à nossa frente, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Irão e Arábia Saudita. Essa é precisamente a montanha que temos de subir, temos de nos desafiar para enfrentar as melhores equipas asiáticas."