Carlos Salcido: «Tigres sabia que nós íamos parar durante três minutos»

O encontro desta sexta-feira no Estádio Luis "Pirata" de La Fuente entre o Veracruz e o Tigres, a contar para o campeonato mexicano de futebol, terminou (1-3) para os forasteiros, com dois golos marcados durante um, que permaneceram sem se mexer em campo nos primeiros três minutos do jogo por atrasos de pagamentos de salários.No final do encontro, Carlos Salcido, capitão do Veracruz, afirmou que o adversário tinha conhecimento sobre o tempo em que a equipa iria estar em protesto, considerando ter sido "uma tristeza" a postura do Tigres perante uma situação tão delicada."Os jogadores do Tigres sabiam perfeitamente que íamos parar durante três minutos, no final disto tudo só posso dizer que é uma tristeza, porque somos todos profissionais, espero que vejam o que se passou no campo. Oxalá que no futuro estejam todos bem e que Deus os proteja", atirou Salcido.O capitão do Veracruz aproveitou ainda para agradecer o apoio de todos os jogadores das outras equipas e ainda da imprensa mexicana. "Gostávamos de agradecer a todos os outros jogadores das outras equipas e de toda a imprensa, contamos muito com todo o vosso apoio", finalizou.Já Guido Pizarro, capitão do Tigres, apontou o dedo aos jogadores do Veracruz e ainda ao árbitro da partida. "Não me parece bem que nos tornem responsáveis de uma situação em que estavam a protestar contra o presidente deles. Nós fomos muito claros, disse a todos os jogadores e não sabíamos que ia demorar esse tempo [os três minutos]. Nós falamos com o árbitro que íamos jogar a partir do primeiro minuto, já sabiam disso há dois dias", vincou.Com este resultado o Veracruz permanece na última posição da tabela classificativa, com apenas quatro pontos conquistados em 13 jogos, já o Tigres é 3.º classificado, com 23 pontos.